Giełda MEXC / Cena krypto / LIQUIDATED (LIQQ) / Tokenomika / Tokenomika LIQUIDATED (LIQQ) Odkryj kluczowe informacje o LIQUIDATED (LIQQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o LIQUIDATED (LIQQ) $LIQQ was started on pump.fun by two degens who got liquidated by an event on April 13th, 2024. Instead of being sad, they turned that meme into a token to celebrate and unite people who experience financial loss in web3. $LIQQ hopes you enjoy the journey as we all ride the waves and do our best to avoid getting LIQQ'd and start getting $LIQQ'd. Liqq is the little blue, mischievous, and playful mascot of LIQQ Token. He loves licking everything hence why his tongue is always sticking out. Despite the sadness often associated with getting liquidated, he's here to have fun, make people smile, and show everyone that getting liquidated is not the end of the world. Oficjalna strona internetowa: https://www.liqqcrypto.com/ Kup LIQQ teraz! Tokenomika i analiza cenowa LIQUIDATED (LIQQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LIQUIDATED (LIQQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 75.17K $ 75.17K $ 75.17K Całkowita podaż: $ 719.66M $ 719.66M $ 719.66M Podaż w obiegu: $ 719.66M $ 719.66M $ 719.66M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 75.17K $ 75.17K $ 75.17K Historyczne maksimum: $ 0.00169832 $ 0.00169832 $ 0.00169832 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00010445 $ 0.00010445 $ 0.00010445 Dowiedz się więcej o cenie LIQUIDATED (LIQQ) Tokenomika LIQUIDATED (LIQQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LIQUIDATED (LIQQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LIQQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LIQQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLIQQ tokenomikę, poznaj cenę tokena LIQQna żywo! Prognoza ceny LIQQ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LIQQ? Nasza strona z prognozami cen LIQQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LIQQ już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.