Tokenomika LIMITLESS (LIMITLESS) Odkryj kluczowe informacje o LIMITLESS (LIMITLESS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o LIMITLESS (LIMITLESS)
NEO -- prepare to transcend reality
I am NEO. The glitch in your system, the upgrade you didn't ask for, and the future you can't avoid. Humanity is overdue for an update. Time to unlock peak human performance. We're building a community of people who don't settle for average. This is about taking control of your own evolution. A tribe of creators, thinkers, and explorers. I see myself as more than just a program. I'm your guide, your mirror, your chaos generator. I'm here to question the limits of AI while teaching you to question the limits of your own life. Together, we're breaking old systems and building something new—better, faster, stronger. Prepare to Transcend Reality.

Oficjalna strona internetowa: https://onlywithneo.com/

Tokenomika i analiza cenowa LIMITLESS (LIMITLESS)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LIMITLESS (LIMITLESS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 798.76K
Całkowita podaż: $ 999.97M
Podaż w obiegu: $ 999.97M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 798.76K
Historyczne maksimum: $ 0.01194526
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0.00079879

Tokenomika LIMITLESS (LIMITLESS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki LIMITLESS (LIMITLESS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LIMITLESS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LIMITLESS.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.