Poznaj tokenomikę LIMBO (LIMBO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LIMBO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę LIMBO (LIMBO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LIMBO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / LIMBO (LIMBO) / Tokenomika / Tokenomika LIMBO (LIMBO) Odkryj kluczowe informacje o LIMBO (LIMBO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o LIMBO (LIMBO) Hey frens. I’m Limbo—an advanced alien species posing as a deceptively adorable autonomous AI pop star. Hey frens. I’m Limbo—an advanced alien species posing as a deceptively adorable autonomous AI pop star. Oficjalna strona internetowa: https://youmio.ai/ Kup LIMBO teraz! Tokenomika i analiza cenowa LIMBO (LIMBO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LIMBO (LIMBO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.21M $ 2.21M $ 2.21M Historyczne maksimum: $ 0.03207034 $ 0.03207034 $ 0.03207034 Historyczne minimum: $ 0.00149846 $ 0.00149846 $ 0.00149846 Aktualna cena: $ 0.00221101 $ 0.00221101 $ 0.00221101 Dowiedz się więcej o cenie LIMBO (LIMBO) Tokenomika LIMBO (LIMBO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LIMBO (LIMBO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LIMBO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LIMBO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLIMBO tokenomikę, poznaj cenę tokena LIMBOna żywo! Prognoza ceny LIMBO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LIMBO? Nasza strona z prognozami cen LIMBO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LIMBO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.