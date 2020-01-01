Poznaj tokenomikę Lil Brett (LILB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LILB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Lil Brett (LILB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LILB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Lil Brett (LILB) / Tokenomika / Tokenomika Lil Brett (LILB) Odkryj kluczowe informacje o Lil Brett (LILB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Lil Brett (LILB) Lil Brett is a fun and vibrant derivative meme token celebrating creativity, hip-hop culture, and artistic expression. Inspired by the meme universe and rap narratives, Lil Brett combines amazing artwork with a laid-back, community-focused vibe. This token brings together fans of hip-hop, meme culture, and crypto innovation, all while offering a playful and entertaining project that's "just for fun." Oficjalna strona internetowa: https://basedlilbrett.com Kup LILB teraz! Tokenomika i analiza cenowa Lil Brett (LILB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lil Brett (LILB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 91.62K $ 91.62K $ 91.62K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 91.62K $ 91.62K $ 91.62K Historyczne maksimum: $ 0.00393158 $ 0.00393158 $ 0.00393158 Historyczne minimum: $ 0.00008696 $ 0.00008696 $ 0.00008696 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Lil Brett (LILB) Tokenomika Lil Brett (LILB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lil Brett (LILB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LILB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LILB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLILB tokenomikę, poznaj cenę tokena LILBna żywo! Prognoza ceny LILB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LILB? Nasza strona z prognozami cen LILB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LILB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.