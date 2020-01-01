Tokenomika Level USD (LVLUSD)

Odkryj kluczowe informacje o Level USD (LVLUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Level USD (LVLUSD)

Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins.

Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC.

In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.

Oficjalna strona internetowa:
https://level.money/
Biała księga:
https://level-money.gitbook.io/docs/level-usd/level-usd-a-new-primitive

Tokenomika i analiza cenowa Level USD (LVLUSD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Level USD (LVLUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 29.37M
$ 29.37M$ 29.37M
Całkowita podaż:
$ 29.40M
$ 29.40M$ 29.40M
Podaż w obiegu:
$ 29.40M
$ 29.40M$ 29.40M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 29.37M
$ 29.37M$ 29.37M
Historyczne maksimum:
$ 1.051
$ 1.051$ 1.051
Historyczne minimum:
$ 0.874306
$ 0.874306$ 0.874306
Aktualna cena:
$ 0.99865
$ 0.99865$ 0.99865

Tokenomika Level USD (LVLUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Level USD (LVLUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów LVLUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów LVLUSD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszLVLUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena LVLUSDna żywo!

Prognoza ceny LVLUSD

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LVLUSD? Nasza strona z prognozami cen LVLUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.