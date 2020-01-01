Tokenomika Lemon (LEMON)
Informacje o Lemon (LEMON)
The Lemon Project is dedicated to establishing a solid foundation and positive reputation for the Sui meme ecosystem. Our mission is to create a safe and engaging environment for meme projects, fostering trust and innovation within the community.
Our ultimate goal is to position the Sui ecosystem as a leading destination for crypto enthusiasts, attracting users and developers from Solana and other layer-1 ecosystems. By doing so, we aim to drive adoption and expand the reach of Sui while promoting a vibrant and interconnected blockchain landscape.
In addition, we are excited to share that we are working on a SuiPlay console game, which will integrate Lemon tokens to provide real utility and an engaging experience for users. This initiative underscores our commitment to delivering value and long-term growth for the Sui ecosystem.
Tokenomika i analiza cenowa Lemon (LEMON)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lemon (LEMON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Lemon (LEMON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Lemon (LEMON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów LEMON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów LEMON.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszLEMON tokenomikę, poznaj cenę tokena LEMONna żywo!
Prognoza ceny LEMON
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LEMON? Nasza strona z prognozami cen LEMON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.