Informacje o LEGIT (LEGIT) LEGIT: A Memecoin Revolution Built on Liquidity, Transparency, and Long-Term Growth Born with the fair launch spirit at its core, LEGIT is a memecoin that seeks to differentiate itself by emphasizing stability, transparency, and sustainability. Unlike traditional memecoins that rely heavily on hype and speculative trading, $LEGIT aims to build a strong community of holders and ensure liquidity while minimizing risks associated with token inflation and market manipulation Oficjalna strona internetowa: https://legitmeme.com/ Kup LEGIT teraz! Tokenomika i analiza cenowa LEGIT (LEGIT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LEGIT (LEGIT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 247.53K Całkowita podaż: $ 957.83M Podaż w obiegu: $ 957.83M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 247.53K Historyczne maksimum: $ 0.00890273 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00025843 Dowiedz się więcej o cenie LEGIT (LEGIT) Tokenomika LEGIT (LEGIT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LEGIT (LEGIT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LEGIT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LEGIT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLEGIT tokenomikę, poznaj cenę tokena LEGITna żywo! Prognoza ceny LEGIT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LEGIT? Nasza strona z prognozami cen LEGIT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LEGIT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.