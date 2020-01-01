Poznaj tokenomikę Legacy BOLD (BOLD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOLD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Legacy BOLD (BOLD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BOLD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Legacy BOLD (BOLD) BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Oficjalna strona internetowa: https://www.liquity.org/ Kup BOLD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Legacy BOLD (BOLD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Legacy BOLD (BOLD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 732.29K $ 732.29K $ 732.29K Całkowita podaż: $ 734.10K $ 734.10K $ 734.10K Podaż w obiegu: $ 734.10K $ 734.10K $ 734.10K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 732.29K $ 732.29K $ 732.29K Historyczne maksimum: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 Historyczne minimum: $ 0.756197 $ 0.756197 $ 0.756197 Aktualna cena: $ 0.997533 $ 0.997533 $ 0.997533 Dowiedz się więcej o cenie Legacy BOLD (BOLD) Tokenomika Legacy BOLD (BOLD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Legacy BOLD (BOLD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BOLD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOLD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszBOLD tokenomikę, poznaj cenę tokena BOLDna żywo! Prognoza ceny BOLD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOLD? Nasza strona z prognozami cen BOLD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena BOLD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.