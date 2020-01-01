Tokenomika Legacy BOLD (BOLD)

Odkryj kluczowe informacje o Legacy BOLD (BOLD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Legacy BOLD (BOLD)

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.liquity.org/

Tokenomika i analiza cenowa Legacy BOLD (BOLD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Legacy BOLD (BOLD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 732.29K
$ 732.29K$ 732.29K
Całkowita podaż:
$ 734.10K
$ 734.10K$ 734.10K
Podaż w obiegu:
$ 734.10K
$ 734.10K$ 734.10K
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 732.29K
$ 732.29K$ 732.29K
Historyczne maksimum:
$ 1.052
$ 1.052$ 1.052
Historyczne minimum:
$ 0.756197
$ 0.756197$ 0.756197
Aktualna cena:
$ 0.997533
$ 0.997533$ 0.997533

Tokenomika Legacy BOLD (BOLD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Legacy BOLD (BOLD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów BOLD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów BOLD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszBOLD tokenomikę, poznaj cenę tokena BOLDna żywo!

Prognoza ceny BOLD

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać BOLD? Nasza strona z prognozami cen BOLD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.


