Tokenomika Ledger AI (LEDGER)

Odkryj kluczowe informacje o Ledger AI (LEDGER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Ledger AI (LEDGER)

LedgerAI is an advanced artificial intelligence-driven platform designed to enhance corporate governance by providing intelligent recommendations for objective decision-making. The project integrates AI and proprietary data to deliver tailored solutions that prioritize user-centric design and cross-sector expertise, ensuring that companies can navigate the complexities of modern business environments effectively.

https://ledgerai.co/

Tokenomika i analiza cenowa Ledger AI (LEDGER)

Kapitalizacja rynkowa:
$ 6.69M
Całkowita podaż:
$ 3.14B
Podaż w obiegu:
$ 2.15B
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 9.76M
Historyczne maksimum:
$ 0.00747007
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00310582
Tokenomika Ledger AI (LEDGER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Ledger AI (LEDGER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów LEDGER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów LEDGER.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszLEDGER tokenomikę, poznaj cenę tokena LEDGERna żywo!

Prognoza ceny LEDGER

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LEDGER? Nasza strona z prognozami cen LEDGER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.