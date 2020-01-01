Tokenomika LC SHIB (LC)

Odkryj kluczowe informacje o LC SHIB (LC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o LC SHIB (LC)

LC is a token built on the Solana blockchain, focused on powering the new secure platform called DegenSafe. The launchpad based on this token will serve as fuel for creating memecoins, supported by the latest anti-rug, anti-bot, and anti-scam features. The main goal of LC SHIB is to enhance the market with tools that protect traders, their funds, and make meme culture truly safe. The protection fund or scam wall only fuels the LC token itself.

Oficjalna strona internetowa:
https://degensafe.fun

Tokenomika i analiza cenowa LC SHIB (LC)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LC SHIB (LC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 2.00M
$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M
Całkowita podaż:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
Podaż w obiegu:
$ 938.09M
$ 938.09M$ 938.09M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.14M
$ 2.14M
$ 2.14M$ 2.14M
Historyczne maksimum:
$ 0.00898244
$ 0.00898244$ 0.00898244
Historyczne minimum: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00213447
$ 0.00213447$ 0.00213447

Tokenomika LC SHIB (LC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki LC SHIB (LC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów LC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów LC.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszLC tokenomikę, poznaj cenę tokena LCna żywo!

Prognoza ceny LC

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LC? Nasza strona z prognozami cen LC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.