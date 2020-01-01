Poznaj tokenomikę Launch On USD1 (L) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena L, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Launch On USD1 (L) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena L, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Launch On USD1 (L) / Tokenomika / Tokenomika Launch On USD1 (L) Odkryj kluczowe informacje o Launch On USD1 (L), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Launch On USD1 (L) The Internet Capital Market, built on Ethereum and powered by USD1—a Trump-backed stablecoin from World Liberty Financial—enables anyone to launch, trade, and earn from tokens. The platform shares fees with creators, KOLs, and investors, fueling a meme-driven, community-powered economy. The platform is accessible via dApp, X (Twitter) Bot, Telegram Bot, and a mobile app, all enhanced by LLMs AI agents for a seamless Web3 experience. The Internet Capital Market, built on Ethereum and powered by USD1—a Trump-backed stablecoin from World Liberty Financial—enables anyone to launch, trade, and earn from tokens. The platform shares fees with creators, KOLs, and investors, fueling a meme-driven, community-powered economy. The platform is accessible via dApp, X (Twitter) Bot, Telegram Bot, and a mobile app, all enhanced by LLMs AI agents for a seamless Web3 experience. Oficjalna strona internetowa: https://launchonusd1.fun Biała księga: https://launch-on-usd1.gitbook.io/docs/ Kup L teraz! Tokenomika i analiza cenowa Launch On USD1 (L) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Launch On USD1 (L), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.60K $ 25.60K $ 25.60K Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.60K $ 25.60K $ 25.60K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Launch On USD1 (L) Tokenomika Launch On USD1 (L): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Launch On USD1 (L) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów L, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów L. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszL tokenomikę, poznaj cenę tokena Lna żywo! Prognoza ceny L Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać L? Nasza strona z prognozami cen L łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena L już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.