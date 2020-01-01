Poznaj tokenomikę Lattice (LTX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LTX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Lattice (LTX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LTX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Lattice (LTX) Odkryj kluczowe informacje o Lattice (LTX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Lattice (LTX)
LTX powers the cross-chain liquid Lattice exchange platform

Oficjalna strona internetowa: https://lattice.exchange/

Tokenomika i analiza cenowa Lattice (LTX)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lattice (LTX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 1.36M
Całkowita podaż: $ 100.00M
Podaż w obiegu: $ 32.09M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.23M
Historyczne maksimum: $ 2.79
Historyczne minimum: $ 0.00630129
Aktualna cena: $ 0.04217035

Tokenomika Lattice (LTX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Lattice (LTX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LTX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LTX.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.