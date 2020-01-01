Poznaj tokenomikę KOK (KOK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KOK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę KOK (KOK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KOK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / KOK (KOK) / Tokenomika / Tokenomika KOK (KOK) Odkryj kluczowe informacje o KOK (KOK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o KOK (KOK) KOK PLAY is a decentralized digital content platform that was created through the combination of our AI, big data, and the blockchain technology, which is currently in the spotlight. To solve the problem of monopolization of the existing global platforms, it was developed to realize three values: 'Fair, Share, and Enabler.' KOK PLAY is a platform that allows all creators to fairly exploit the assets of the platform(Fair), share values, vision, and fair returns accordingly(Share), and ensures creator’s freedom to create(Enabler). KOK PLAY is a decentralized digital content platform that was created through the combination of our AI, big data, and the blockchain technology, which is currently in the spotlight. To solve the problem of monopolization of the existing global platforms, it was developed to realize three values: 'Fair, Share, and Enabler.' KOK PLAY is a platform that allows all creators to fairly exploit the assets of the platform(Fair), share values, vision, and fair returns accordingly(Share), and ensures creator’s freedom to create(Enabler). Oficjalna strona internetowa: https://kok-chain.io/ Kup KOK teraz! Tokenomika i analiza cenowa KOK (KOK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KOK (KOK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.60K $ 9.60K $ 9.60K Całkowita podaż: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Podaż w obiegu: $ 107.33M $ 107.33M $ 107.33M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 447.11K $ 447.11K $ 447.11K Historyczne maksimum: $ 6.83 $ 6.83 $ 6.83 Historyczne minimum: $ 0.00006001 $ 0.00006001 $ 0.00006001 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie KOK (KOK) Tokenomika KOK (KOK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KOK (KOK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KOK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KOK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKOK tokenomikę, poznaj cenę tokena KOKna żywo! Prognoza ceny KOK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KOK? Nasza strona z prognozami cen KOK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KOK już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.