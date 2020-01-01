Tokenomika KOK (KOK)
Informacje o KOK (KOK)
KOK PLAY is a decentralized digital content platform that was created through the combination of our AI, big data, and the blockchain technology, which is currently in the spotlight. To solve the problem of monopolization of the existing global platforms, it was developed to realize three values: 'Fair, Share, and Enabler.' KOK PLAY is a platform that allows all creators to fairly exploit the assets of the platform(Fair), share values, vision, and fair returns accordingly(Share), and ensures creator’s freedom to create(Enabler).
Tokenomika i analiza cenowa KOK (KOK)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KOK (KOK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika KOK (KOK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki KOK (KOK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów KOK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów KOK.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszKOK tokenomikę, poznaj cenę tokena KOKna żywo!
Prognoza ceny KOK
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KOK? Nasza strona z prognozami cen KOK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.