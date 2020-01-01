Poznaj tokenomikę Kobushi (KOBUSHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KOBUSHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Kobushi (KOBUSHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KOBUSHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Kobushi (KOBUSHI) KOBUSHI is a community-driven memecoin inspired by Kobushi, the Japanese pygmy hippo at Ueno Zoo. It combines the viral power of meme tokens with real-world philanthropy—directing a portion of fees and community donations to support hippo conservation at Ueno Zoo. With transparent on-chain governance and a playful, animal-loving narrative, $KOBUSHI unites crypto enthusiasts and wildlife supporters. Oficjalna strona internetowa: https://kobushi.io Tokenomika i analiza cenowa Kobushi (KOBUSHI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kobushi (KOBUSHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 70.39K Całkowita podaż: $ 420.69B Podaż w obiegu: $ 420.69B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 70.39K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Kobushi (KOBUSHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kobushi (KOBUSHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KOBUSHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KOBUSHI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKOBUSHI tokenomikę, poznaj cenę tokena KOBUSHIna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.