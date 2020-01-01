Poznaj tokenomikę Knut From Zoo (KNUT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KNUT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Knut From Zoo (KNUT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KNUT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Knut From Zoo (KNUT) Odkryj kluczowe informacje o Knut From Zoo (KNUT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Knut From Zoo (KNUT)

Knut From Zoo - is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $KNUT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!

COMMUNITY-CENTRIC
Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation.

BLOCKCHAIN-BASED
Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

Oficjalna strona internetowa: https://knut.wtf/

Tokenomika i analiza cenowa Knut From Zoo (KNUT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Knut From Zoo (KNUT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 13.52K
Całkowita podaż: $ 983.96M
Podaż w obiegu: $ 983.96M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.52K
Historyczne maksimum: $ 0.00366987
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Knut From Zoo (KNUT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Knut From Zoo (KNUT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KNUT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KNUT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.