Giełda MEXC / Cena krypto / Kapi Plara (KAPI) / Tokenomika / Tokenomika Kapi Plara (KAPI) Odkryj kluczowe informacje o Kapi Plara (KAPI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Kapi Plara (KAPI) Kapi is a meme coin centered around the character "Kapiplara," a fun and relatable capybara figure. The project thrives on a narrative of friendship and collaboration, as it's tied closely to Moodeng, with both existing in the same playful "zoo" ecosystem. Kapi purpose is to bring together a community that loves lighthearted fun, meme culture, and shared experiences, without overcomplicating the focus with technicalities. Oficjalna strona internetowa: https://kapionsol.fun/ Kup KAPI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Kapi Plara (KAPI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kapi Plara (KAPI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.24K Całkowita podaż: $ 996.93M Podaż w obiegu: $ 996.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.24K Historyczne maksimum: $ 0.0019153 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Kapi Plara (KAPI) Tokenomika Kapi Plara (KAPI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kapi Plara (KAPI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KAPI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KAPI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKAPI tokenomikę, poznaj cenę tokena KAPIna żywo! Prognoza ceny KAPI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KAPI? Nasza strona z prognozami cen KAPI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KAPI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.