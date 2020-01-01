Tokenomika JumpToken (JMPT)
Informacje o JumpToken (JMPT)
JumpToken (JMPT) is a crypto token created to fuel JumpTask – a gig economy-based marketplace that allows companies and organizations to make the most out of the collective skills possessed by a globally dispersed workforce.
Using smart contract templates and crypto payments, JumpTask will revolutionize the industry of remote freelancing by decentralizing it and boosting its accessibility to everyone, including the unbanked. JumpToken (JMPT) is a utility token based on the Binance Smart Chain (BSC) technology which includes an open-source, blockchain-based distributed computing platform with cryptographically secure smart contracts stored in the BSC blockchain and fully capable of enforcing performance.
Tokenomika i analiza cenowa JumpToken (JMPT)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JumpToken (JMPT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika JumpToken (JMPT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki JumpToken (JMPT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów JMPT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów JMPT.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszJMPT tokenomikę, poznaj cenę tokena JMPTna żywo!
Prognoza ceny JMPT
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JMPT? Nasza strona z prognozami cen JMPT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.