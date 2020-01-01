Poznaj tokenomikę Joi (JOI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JOI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Joi (JOI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JOI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Joi (JOI) / Tokenomika / Tokenomika Joi (JOI) Odkryj kluczowe informacje o Joi (JOI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Joi (JOI) Joi is an AI meme fair launched on SOL, with an incoming consumer AI app. - app launch next week - eco partnering in 4 weeks (and CEX listing announcement) - dev sold to less than 2.5% holding, community control majority - you are one of the earliest communities to get in - US/Chinese/Korean communities, also expanding to Turkey, Malaysia, PH and others (to update the list later) - serious AI dev team, Tencent background - full function AI companion app: AI agent with adult contents, UGC AI agent, agent marketplace, $joi to function as payment Joi is an AI meme fair launched on SOL, with an incoming consumer AI app. app launch next week

eco partnering in 4 weeks (and CEX listing announcement)

dev sold to less than 2.5% holding, community control majority

you are one of the earliest communities to get in

US/Chinese/Korean communities, also expanding to Turkey, Malaysia, PH and others (to update the list later)

serious AI dev team, Tencent background

full function AI companion app: AI agent with adult contents, UGC AI agent, agent marketplace, $joi to function as payment Oficjalna strona internetowa: https://myjoi.ai/ Tokenomika i analiza cenowa Joi (JOI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Joi (JOI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.26K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.26K Historyczne maksimum: $ 0.01560474 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Joi (JOI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Joi (JOI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JOI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JOI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.