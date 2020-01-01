Poznaj tokenomikę JinPeng (JIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę JinPeng (JIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / JinPeng (JIN) / Tokenomika / Tokenomika JinPeng (JIN) Odkryj kluczowe informacje o JinPeng (JIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o JinPeng (JIN) JinPeng (JIN) is a Memecoin developed in the Poitifi area with the main purpose of elevating the matter of politics in a funny and amusing way while also trying to mock the wrong politics that always put people's lives and interests at risk. The functionality of the JIN token remains in being a tokenised meme resembling China's president to put the main focus on the wrong politics taken to action by the guy himself! JinPeng (JIN) is a Memecoin developed in the Poitifi area with the main purpose of elevating the matter of politics in a funny and amusing way while also trying to mock the wrong politics that always put people's lives and interests at risk. The functionality of the JIN token remains in being a tokenised meme resembling China's president to put the main focus on the wrong politics taken to action by the guy himself! Oficjalna strona internetowa: https://www.jinpengsol.com/ Kup JIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa JinPeng (JIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JinPeng (JIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 65.89K $ 65.89K $ 65.89K Całkowita podaż: $ 852.76M $ 852.76M $ 852.76M Podaż w obiegu: $ 852.76M $ 852.76M $ 852.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 65.89K $ 65.89K $ 65.89K Historyczne maksimum: $ 0.00143454 $ 0.00143454 $ 0.00143454 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie JinPeng (JIN) Tokenomika JinPeng (JIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JinPeng (JIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJIN tokenomikę, poznaj cenę tokena JINna żywo! Prognoza ceny JIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JIN? Nasza strona z prognozami cen JIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JIN już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.