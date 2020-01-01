Poznaj tokenomikę JACK (JACK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JACK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę JACK (JACK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena JACK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o JACK (JACK) $JACK on Base is a community-driven meme token on the Base blockchain centered on Jack the Beabull and the Trench DAWGs. Born in The Trenches of Toshi Mart and later moving to Uniswap, $JACK blends consistent branding with a cinematic storyline. Jack embodies grit, loyalty, and resilience, while the project emphasizes community identity, creativity, and long-term engagement within the Base ecosystem. NFT's, Prizes, & More Giveaways to come! $JACK on Base is a community-driven meme token on the Base blockchain centered on Jack the Beabull and the Trench DAWGs. Born in The Trenches of Toshi Mart and later moving to Uniswap, $JACK blends consistent branding with a cinematic storyline. Jack embodies grit, loyalty, and resilience, while the project emphasizes community identity, creativity, and long-term engagement within the Base ecosystem. NFT's, Prizes, & More Giveaways to come! Oficjalna strona internetowa: https://jackonbase.mobirisesite.com/ Tokenomika i analiza cenowa JACK (JACK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JACK (JACK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 289.40K $ 289.40K $ 289.40K Całkowita podaż: $ 978.67M $ 978.67M $ 978.67M Podaż w obiegu: $ 928.67M $ 928.67M $ 928.67M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 304.98K $ 304.98K $ 304.98K Historyczne maksimum: $ 0.00038388 $ 0.00038388 $ 0.00038388 Historyczne minimum: $ 0.00030365 $ 0.00030365 $ 0.00030365 Aktualna cena: $ 0.0003093 $ 0.0003093 $ 0.0003093 Tokenomika JACK (JACK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JACK (JACK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JACK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JACK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.