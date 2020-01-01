Poznaj tokenomikę Invisible Cat (KIETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KIETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Invisible Cat (KIETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena KIETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Invisible Cat (KIETH) The only invisible cat on Solana. A community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme. Being a memecoin doesn't mean we won't have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. So join this community and let invisible cat Coin dominate the crypto world. Let it bring out the financial power within you. Oficjalna strona internetowa: https://www.kiethonsol.wtf/ Kup KIETH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Invisible Cat (KIETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Invisible Cat (KIETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 55.61K Całkowita podaż: $ 900.00M Podaż w obiegu: $ 900.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 55.61K Historyczne maksimum: $ 0.00648379 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Invisible Cat (KIETH) Tokenomika Invisible Cat (KIETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Invisible Cat (KIETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KIETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KIETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKIETH tokenomikę, poznaj cenę tokena KIETHna żywo! Prognoza ceny KIETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KIETH? Nasza strona z prognozami cen KIETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KIETH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.