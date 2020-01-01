Poznaj tokenomikę Integritee (TEER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TEER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Integritee (TEER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TEER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Integritee (TEER) What is the project about? The Integritee platform enables firms and dApps to process their users' data in a privacy-preserving manner that aids compliance with GDPR and other privacy regulations. Moreover, Integritee enables using its service to prove that all privacy-related requirements have been respected. By combining the trust of Polkadot, the scalability of second-layer sidechains, and the confidentiality of Trusted Execution Environment (TEE) hardware, Integritee aims to power a new generation of data-driven dApps and services. Achieving this will depend on establishing trustworthy public auditability and transparency, to allow everybody to verify that the correct code is executed on genuine TEE hardware. Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What's next for your project? What can your token be used for? Since Integritee may not be a trusted intermediary, the firm will deploy a remote attestation (RA) registry on a public blockchain. What makes your project unique? History of your project. What’s next for your project? What can your token be used for? Oficjalna strona internetowa: https://integritee.network/ Biała księga: https://uploads-ssl.webflow.com/60c21bdfde439ba700ea5c56/612892db018a36f054100b4d_Integritee%20AG%20Lightpaper.pdf Kup TEER teraz! Tokenomika i analiza cenowa Integritee (TEER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Integritee (TEER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 404.24K $ 404.24K $ 404.24K Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.02M $ 1.02M $ 1.02M Historyczne maksimum: $ 8.87 $ 8.87 $ 8.87 Historyczne minimum: $ 0.10151 $ 0.10151 $ 0.10151 Aktualna cena: $ 0.101618 $ 0.101618 $ 0.101618 Dowiedz się więcej o cenie Integritee (TEER) Tokenomika Integritee (TEER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Integritee (TEER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TEER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TEER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTEER tokenomikę, poznaj cenę tokena TEERna żywo! Prognoza ceny TEER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TEER? Nasza strona z prognozami cen TEER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TEER już teraz! 