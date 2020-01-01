Poznaj tokenomikę Indi (INDI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INDI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Indi (INDI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena INDI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Indi (INDI) / Tokenomika / Tokenomika Indi (INDI) Odkryj kluczowe informacje o Indi (INDI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Indi (INDI) Indi is the meme token inspired by Indi, the cat of Sonic's CEO, Michael Kong. Combining meme culture with a strong community, Indi is here to make its mark in the crypto world. With zero tax, significant burns, and a focus on fairness, we've already burned 19.5% of the supply right after launch. Indi is set to become the top meme on the Sonic blockchain. With several interactions from the CEO Michael Kong. Join us as we embrace this exciting new chapter where cuteness meets crypto, following our successful launch on Sonic. Oficjalna strona internetowa: https://www.indisonic.xyz/ Kup INDI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Indi (INDI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Indi (INDI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 174.41K $ 174.41K $ 174.41K Całkowita podaż: $ 80.50M $ 80.50M $ 80.50M Podaż w obiegu: $ 80.50M $ 80.50M $ 80.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 174.41K $ 174.41K $ 174.41K Historyczne maksimum: $ 0.065643 $ 0.065643 $ 0.065643 Historyczne minimum: $ 0.00215423 $ 0.00215423 $ 0.00215423 Aktualna cena: $ 0.00216508 $ 0.00216508 $ 0.00216508 Dowiedz się więcej o cenie Indi (INDI) Tokenomika Indi (INDI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Indi (INDI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INDI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INDI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszINDI tokenomikę, poznaj cenę tokena INDIna żywo! Prognoza ceny INDI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać INDI? Nasza strona z prognozami cen INDI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena INDI już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.