Tokenomika Impossible Finance Launchpad (IDIA) Odkryj kluczowe informacje o Impossible Finance Launchpad (IDIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Impossible Finance Launchpad (IDIA) Impossible Finance is a builder-focused multichain ecosystem featuring decentralized incubator, launchpad, and swap. The IDIA token is the core governance and access token for allocation into our launchpad sales. Users can stake the IDIA token into a variety of sectors and categories to secure allocation into the top project teams launching on Impossible. Oficjalna strona internetowa: https://impossible.finance/ Tokenomika i analiza cenowa Impossible Finance Launchpad (IDIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Impossible Finance Launchpad (IDIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 13.61M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 748.39M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.19M Historyczne maksimum: $ 3.51 Historyczne minimum: $ 0.0088129 Aktualna cena: $ 0.01819319 Tokenomika Impossible Finance Launchpad (IDIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Impossible Finance Launchpad (IDIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IDIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IDIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.