Tokenomika Idle Finance (IDLE) Odkryj kluczowe informacje o Idle Finance (IDLE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Idle Finance (IDLE) IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol's future developments. IDLE is the Governance Token of Idle Protocol. It allows community participants to vote on-chain proposals and drive the protocol's future developments. Oficjalna strona internetowa: https://idle.finance/ Kup IDLE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Idle Finance (IDLE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Idle Finance (IDLE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 53.97K $ 53.97K $ 53.97K Całkowita podaż: $ 13.00M $ 13.00M $ 13.00M Podaż w obiegu: $ 8.61M $ 8.61M $ 8.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 81.48K $ 81.48K $ 81.48K Historyczne maksimum: $ 30.65 $ 30.65 $ 30.65 Historyczne minimum: $ 0.00258854 $ 0.00258854 $ 0.00258854 Aktualna cena: $ 0.00626334 $ 0.00626334 $ 0.00626334 Dowiedz się więcej o cenie Idle Finance (IDLE) Tokenomika Idle Finance (IDLE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Idle Finance (IDLE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IDLE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IDLE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIDLE tokenomikę, poznaj cenę tokena IDLEna żywo! Prognoza ceny IDLE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IDLE? Nasza strona z prognozami cen IDLE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IDLE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.