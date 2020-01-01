Poznaj tokenomikę Idena (IDNA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IDNA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Idena (IDNA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena IDNA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Idena (IDNA) Idena is a novel way to formalise people on the blockchain without personally identifiable information. Idena proves the humanness and uniqueness of its participants by running an AI-resistant test at the same time for everyone around the globe. The Idena blockchain is driven by Proof-of-Person (PoP) consensus. Every node is linked to a cryptoidentity — one single person with equal voting power. Oficjalna strona internetowa: https://idena.io/ Tokenomika i analiza cenowa Idena (IDNA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Idena (IDNA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 275.54K Całkowita podaż: $ 83.03M Podaż w obiegu: $ 83.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 275.54K Historyczne maksimum: $ 0.314136 Historyczne minimum: $ 0.00152024 Aktualna cena: $ 0.00324314 Tokenomika Idena (IDNA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Idena (IDNA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IDNA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IDNA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIDNA tokenomikę, poznaj cenę tokena IDNAna żywo! Prognoza ceny IDNA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IDNA? Nasza strona z prognozami cen IDNA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IDNA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.