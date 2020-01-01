Poznaj tokenomikę iCommunity (ICOM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ICOM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę iCommunity (ICOM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ICOM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / iCommunity (ICOM) / Tokenomika / Tokenomika iCommunity (ICOM) Odkryj kluczowe informacje o iCommunity (ICOM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o iCommunity (ICOM) iBS is a cloud platform service that provides notarization, electronic signature, traceability and authenticity verification tools by means of different blockchain technologies. It includes a potent RESTful API that allows integrators to leverage its functionality programmatically With iBS every enterprise can integrate blockchain capabilities simply and affordably, without the need for technical knowledge and with very low costs and efforts. ICOM token is the way to access to services provided by iCommunity Labs platform of API blockchain capabilities ready to use for your digital solutions or any business process.To be able to purchase iCommunity services with our token, all clients will be able to develop different use cases using the same ICOM token in their project and also it will be transferable to other use cases using iCommunity platform. Therefore they will avoid the hassle to mint a new token and create a new community of token-holders willing to support the ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://icommunity.io/icom/en/ Biała księga: https://icommunity.io/icom/en/whitepaper/ Kup ICOM teraz! Tokenomika i analiza cenowa iCommunity (ICOM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla iCommunity (ICOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 297.22K $ 297.22K $ 297.22K Całkowita podaż: $ 97.80M $ 97.80M $ 97.80M Podaż w obiegu: $ 60.27M $ 60.27M $ 60.27M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 482.31K $ 482.31K $ 482.31K Historyczne maksimum: $ 14.34 $ 14.34 $ 14.34 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0049316 $ 0.0049316 $ 0.0049316 Dowiedz się więcej o cenie iCommunity (ICOM) Tokenomika iCommunity (ICOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki iCommunity (ICOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ICOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ICOM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszICOM tokenomikę, poznaj cenę tokena ICOMna żywo! Prognoza ceny ICOM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ICOM? Nasza strona z prognozami cen ICOM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ICOM już teraz! 