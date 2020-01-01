Poznaj tokenomikę I MADE IT UP (SOURCE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOURCE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę I MADE IT UP (SOURCE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOURCE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / I MADE IT UP (SOURCE) / Tokenomika / Tokenomika I MADE IT UP (SOURCE) Odkryj kluczowe informacje o I MADE IT UP (SOURCE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o I MADE IT UP (SOURCE) $SOURCE (Official token of spreading misinformation) "Source I Made It Up" is a memecoin that taps into the humor of internet culture, capturing the essence of playful misinformation with the iconic "Source? I Made It Up" meme. This project brings together the community's love for memes, creativity, and the shared joke of making things up as they go along. $SOURCE coin CTO on Solana A coin run by ethereal beings on the solana blockchain source: i made it up $SOURCE (Official token of spreading misinformation) "Source I Made It Up" is a memecoin that taps into the humor of internet culture, capturing the essence of playful misinformation with the iconic "Source? I Made It Up" meme. This project brings together the community's love for memes, creativity, and the shared joke of making things up as they go along. $SOURCE coin CTO on Solana A coin run by ethereal beings on the solana blockchain source: i made it up Oficjalna strona internetowa: http://misinformation.cloud/ Kup SOURCE teraz! Tokenomika i analiza cenowa I MADE IT UP (SOURCE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla I MADE IT UP (SOURCE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 121.11K $ 121.11K $ 121.11K Całkowita podaż: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M Podaż w obiegu: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 121.11K $ 121.11K $ 121.11K Historyczne maksimum: $ 0.00343624 $ 0.00343624 $ 0.00343624 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00012119 $ 0.00012119 $ 0.00012119 Dowiedz się więcej o cenie I MADE IT UP (SOURCE) Tokenomika I MADE IT UP (SOURCE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki I MADE IT UP (SOURCE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOURCE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOURCE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOURCE tokenomikę, poznaj cenę tokena SOURCEna żywo! Prognoza ceny SOURCE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOURCE? Nasza strona z prognozami cen SOURCE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOURCE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.