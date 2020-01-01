Poznaj tokenomikę I am Him (HIM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HIM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę I am Him (HIM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HIM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / I am Him (HIM) / Tokenomika / Tokenomika I am Him (HIM) Odkryj kluczowe informacje o I am Him (HIM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o I am Him (HIM) We are $HIM. CTO Takeover. You're him — not by luck, but by legacy. No one's handing you a blueprint. No one's solving it for you. We don't compete. We redefine. It's on you. Their future rests on your discipline. Their safety, on your obsession. HIM' is a mindset — quiet confidence, sharp execution, presence that speaks before you do. This isn't about attention. It's about domination — quiet, permanent. If you're not him… then who is? Oficjalna strona internetowa: https://iamhim.club Kup HIM teraz! Tokenomika i analiza cenowa I am Him (HIM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla I am Him (HIM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 110.45K $ 110.45K $ 110.45K Całkowita podaż: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Podaż w obiegu: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 110.45K $ 110.45K $ 110.45K Historyczne maksimum: $ 0.00229219 $ 0.00229219 $ 0.00229219 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00011151 $ 0.00011151 $ 0.00011151 Dowiedz się więcej o cenie I am Him (HIM) Tokenomika I am Him (HIM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki I am Him (HIM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HIM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HIM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHIM tokenomikę, poznaj cenę tokena HIMna żywo! Prognoza ceny HIM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HIM? Nasza strona z prognozami cen HIM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HIM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.