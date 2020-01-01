Poznaj tokenomikę Hunter Boden (HUNTBODEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HUNTBODEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hunter Boden (HUNTBODEN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HUNTBODEN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Hunter Boden (HUNTBODEN) Popular PolitFi meme on Solana Popular PolitFi meme on Solana Oficjalna strona internetowa: https://huntboden.com/ Kup HUNTBODEN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hunter Boden (HUNTBODEN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hunter Boden (HUNTBODEN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 27.05K $ 27.05K $ 27.05K Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.05K $ 27.05K $ 27.05K Historyczne maksimum: $ 0.00446153 $ 0.00446153 $ 0.00446153 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Hunter Boden (HUNTBODEN) Tokenomika Hunter Boden (HUNTBODEN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hunter Boden (HUNTBODEN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HUNTBODEN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HUNTBODEN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHUNTBODEN tokenomikę, poznaj cenę tokena HUNTBODENna żywo! Prognoza ceny HUNTBODEN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HUNTBODEN? Nasza strona z prognozami cen HUNTBODEN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HUNTBODEN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.