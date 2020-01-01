Poznaj tokenomikę HULVIN (HULVIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HULVIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę HULVIN (HULVIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HULVIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / HULVIN (HULVIN) / Tokenomika / Tokenomika HULVIN (HULVIN) Odkryj kluczowe informacje o HULVIN (HULVIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o HULVIN (HULVIN) $HULVIN is a meme coin on the $SOL network that is based on the idea of exaggerated hype surrounding the Bitcoin halving. $HULVIN is a meme coin on the $SOL network that is based on the idea of exaggerated hype surrounding the Bitcoin halving. Oficjalna strona internetowa: https://www.hulvin.live/ Kup HULVIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa HULVIN (HULVIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HULVIN (HULVIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 80.67K $ 80.67K $ 80.67K Całkowita podaż: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Podaż w obiegu: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 80.67K $ 80.67K $ 80.67K Historyczne maksimum: $ 0.01409259 $ 0.01409259 $ 0.01409259 Historyczne minimum: $ 0.00002668 $ 0.00002668 $ 0.00002668 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie HULVIN (HULVIN) Tokenomika HULVIN (HULVIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HULVIN (HULVIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HULVIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HULVIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHULVIN tokenomikę, poznaj cenę tokena HULVINna żywo! Prognoza ceny HULVIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HULVIN? Nasza strona z prognozami cen HULVIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HULVIN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.