Giełda MEXC / Cena krypto / Hudi (HUDI) / Tokenomika / Tokenomika Hudi (HUDI) Odkryj kluczowe informacje o Hudi (HUDI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hudi (HUDI) HUDI is the #1 DeFi data monetization ecosystem that empowers people and organizations to collect, enrich and trade their data for a profit. For each transaction, HUDI redistributes up to 70% of the total value and 50% goes to data owners. Oficjalna strona internetowa: https://humandataincome.com/ Kup HUDI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hudi (HUDI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hudi (HUDI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.78M Całkowita podaż: $ 69.42M Podaż w obiegu: $ 23.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.34M Historyczne maksimum: $ 4.76 Historyczne minimum: $ 0.01613198 Aktualna cena: $ 0.076871 Dowiedz się więcej o cenie Hudi (HUDI) Tokenomika Hudi (HUDI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hudi (HUDI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HUDI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HUDI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHUDI tokenomikę, poznaj cenę tokena HUDIna żywo! Prognoza ceny HUDI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HUDI? Nasza strona z prognozami cen HUDI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HUDI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.