Poznaj tokenomikę HotCocoa (HOTCOCOA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HOTCOCOA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę HotCocoa (HOTCOCOA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HOTCOCOA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / HotCocoa (HOTCOCOA) / Tokenomika / Tokenomika HotCocoa (HOTCOCOA) Odkryj kluczowe informacje o HotCocoa (HOTCOCOA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o HotCocoa (HOTCOCOA) HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond. HOTCOCOA is a Beancoin and represents an association with the CryptoKitties Meowcoin ecosystem, defining the new Meow Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure. Each token represents Kitty Bits that power the Fancy Kitties, their Families, and the CryptoKitties games. Play Meow! Meowcoins represent Kitty Bits and the new CryptoKitties Economy. It’s a playful, community-forward system built atop a universe of digital cats and driven by a layered token structure we call Meowcoins. Kitty Bits power each of the Fancy Kitties, their Families, and the game. No ICOs. Not intended for pumps and dumps. We thrive in volatility, but do not welcome rugs. Just coins, some Kitty beans, some community pride, and the spinning of some new yarns. There’s more to tokens and token-backed communities than minting, trading, and selling. We see this as the kickstart of a strong foundation and token-economy, from CryptoKitties and beyond. Oficjalna strona internetowa: https://meowcoins.cryptokitties.co/ Biała księga: https://allthezen.cryptokitties.co/download-lite-papurr Kup HOTCOCOA teraz! Tokenomika i analiza cenowa HotCocoa (HOTCOCOA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HotCocoa (HOTCOCOA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.13M $ 2.13M $ 2.13M Całkowita podaż: $ 1.60B $ 1.60B $ 1.60B Podaż w obiegu: $ 425.78M $ 425.78M $ 425.78M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.01M $ 8.01M $ 8.01M Historyczne maksimum: $ 0.0071471 $ 0.0071471 $ 0.0071471 Historyczne minimum: $ 0.00447324 $ 0.00447324 $ 0.00447324 Aktualna cena: $ 0.005009 $ 0.005009 $ 0.005009 Dowiedz się więcej o cenie HotCocoa (HOTCOCOA) Tokenomika HotCocoa (HOTCOCOA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HotCocoa (HOTCOCOA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HOTCOCOA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HOTCOCOA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHOTCOCOA tokenomikę, poznaj cenę tokena HOTCOCOAna żywo! Prognoza ceny HOTCOCOA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HOTCOCOA? Nasza strona z prognozami cen HOTCOCOA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HOTCOCOA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.