Poznaj tokenomikę HODL (HODL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HODL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę HODL (HODL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HODL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / HODL (HODL) / Tokenomika / Tokenomika HODL (HODL) Odkryj kluczowe informacje o HODL (HODL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o HODL (HODL) HODL is a DeFi ecosystem on Binance Smart Chain (BSC) that rewards holders with weekly BNB payouts funded by a 5% transaction tax and additional revenue streams like NFTs, staking, and gaming. These rewards are sustainable, thanks to a multi-faceted ecosystem that supports the reward pool and offers diverse earning opportunities. Holders can reinvest their rewards into $HODL to unlock benefits like reduced taxes and faster reward claims, adding flexibility to the reward system. HODL is a DeFi ecosystem on Binance Smart Chain (BSC) that rewards holders with weekly BNB payouts funded by a 5% transaction tax and additional revenue streams like NFTs, staking, and gaming. These rewards are sustainable, thanks to a multi-faceted ecosystem that supports the reward pool and offers diverse earning opportunities. Holders can reinvest their rewards into $HODL to unlock benefits like reduced taxes and faster reward claims, adding flexibility to the reward system. Oficjalna strona internetowa: https://hodltoken.net/ Biała księga: https://hodltoken.net/whitepaper Kup HODL teraz! Tokenomika i analiza cenowa HODL (HODL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HODL (HODL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.44M $ 4.44M $ 4.44M Całkowita podaż: $ 9.96B $ 9.96B $ 9.96B Podaż w obiegu: $ 9.22B $ 9.22B $ 9.22B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00048092 $ 0.00048092 $ 0.00048092 Dowiedz się więcej o cenie HODL (HODL) Tokenomika HODL (HODL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HODL (HODL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HODL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HODL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHODL tokenomikę, poznaj cenę tokena HODLna żywo! Prognoza ceny HODL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HODL? Nasza strona z prognozami cen HODL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HODL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.