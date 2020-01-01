Tokenomika Hiblocks (HIBS)
Informacje o Hiblocks (HIBS)
SOCIAL MEDIA CURATION PLATFORM Conveniently collect the content you want. Anyone can be a content curator in hiblocks Curate and share high quality content And get rewarded
Tokenomika i analiza cenowa Hiblocks (HIBS)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hiblocks (HIBS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Hiblocks (HIBS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Hiblocks (HIBS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów HIBS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów HIBS.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszHIBS tokenomikę, poznaj cenę tokena HIBSna żywo!
Prognoza ceny HIBS
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HIBS? Nasza strona z prognozami cen HIBS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.