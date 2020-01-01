Poznaj tokenomikę Hex Orange Address (HOA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HOA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hex Orange Address (HOA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HOA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Hex Orange Address (HOA) Odkryj kluczowe informacje o Hex Orange Address (HOA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Hex Orange Address (HOA) Organic community memecoin on Pulsechain Oficjalna strona internetowa: https://hexoacoin.com/ Tokenomika i analiza cenowa Hex Orange Address (HOA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hex Orange Address (HOA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 527.87K Całkowita podaż: $ 150.17M Podaż w obiegu: $ 150.17M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 527.87K Historyczne maksimum: $ 0.073213 Historyczne minimum: $ 0.00114763 Aktualna cena: $ 0.00351522 Tokenomika Hex Orange Address (HOA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hex Orange Address (HOA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HOA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HOA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.