Poznaj tokenomikę HERBCOIN (HERB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HERB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę HERBCOIN (HERB) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HERB, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / HERBCOIN (HERB) / Tokenomika / Tokenomika HERBCOIN (HERB) Odkryj kluczowe informacje o HERBCOIN (HERB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o HERBCOIN (HERB) Project to grow medical medicinal plants Thai traditional medicine Integrative medicine has a Marketplace system in the HERBCOIN ecosystem, a POS (Staking) system, and an Application wallet Finnext Wallet developed to support use. Project to grow medical medicinal plants Thai traditional medicine Integrative medicine has a Marketplace system in the HERBCOIN ecosystem, a POS (Staking) system, and an Application wallet Finnext Wallet developed to support use. Oficjalna strona internetowa: https://herbcoin.io/ Biała księga: https://herbcoin.io/download-white-paper/ Kup HERB teraz! Tokenomika i analiza cenowa HERBCOIN (HERB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HERBCOIN (HERB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.85M $ 10.85M $ 10.85M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 92.31M $ 92.31M $ 92.31M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.76M $ 11.76M $ 11.76M Historyczne maksimum: $ 0.40991 $ 0.40991 $ 0.40991 Historyczne minimum: $ 0.03904678 $ 0.03904678 $ 0.03904678 Aktualna cena: $ 0.11755 $ 0.11755 $ 0.11755 Dowiedz się więcej o cenie HERBCOIN (HERB) Tokenomika HERBCOIN (HERB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HERBCOIN (HERB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HERB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HERB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHERB tokenomikę, poznaj cenę tokena HERBna żywo! Prognoza ceny HERB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HERB? Nasza strona z prognozami cen HERB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HERB już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.