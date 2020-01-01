Poznaj tokenomikę Hempy (HEMPY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HEMPY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hempy (HEMPY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HEMPY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Hempy (HEMPY) / Tokenomika / Tokenomika Hempy (HEMPY) Odkryj kluczowe informacje o Hempy (HEMPY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hempy (HEMPY) Hempy is a project focused on revitalizing hemp as a sustainable material for textiles by addressing its key limitations—softness, flexibility, and water resistance—using enzyme-based innovations. By improving how hemp is processed, Hempy aims to make it a practical and eco-friendly alternative to cotton and synthetic fabrics. The project is committed to reducing the environmental impact of industries like fashion while expanding hemp's applications into areas like packaging, construction, and medicine. Oficjalna strona internetowa: https://www.hempy.science/ Kup HEMPY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hempy (HEMPY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hempy (HEMPY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 346.30K $ 346.30K $ 346.30K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 628.15M $ 628.15M $ 628.15M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 551.31K $ 551.31K $ 551.31K Historyczne maksimum: $ 0.00459128 $ 0.00459128 $ 0.00459128 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00055151 $ 0.00055151 $ 0.00055151 Dowiedz się więcej o cenie Hempy (HEMPY) Tokenomika Hempy (HEMPY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hempy (HEMPY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HEMPY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HEMPY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHEMPY tokenomikę, poznaj cenę tokena HEMPYna żywo! Prognoza ceny HEMPY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HEMPY? Nasza strona z prognozami cen HEMPY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HEMPY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.