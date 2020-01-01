Poznaj tokenomikę HatchyPocket (HATCHY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HATCHY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę HatchyPocket (HATCHY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HATCHY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / HatchyPocket (HATCHY) / Tokenomika / Tokenomika HatchyPocket (HATCHY) Odkryj kluczowe informacje o HatchyPocket (HATCHY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o HatchyPocket (HATCHY) Decentralized IP of 150+ elemental monsters owned and managed by the $HATCHY token, earned exclusively by staking Hatchy NFTs. Build the future of IP! Oficjalna strona internetowa: https://hatchyverse.com Kup HATCHY teraz! Tokenomika i analiza cenowa HatchyPocket (HATCHY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HatchyPocket (HATCHY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 958.59K $ 958.59K $ 958.59K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 958.59K $ 958.59K $ 958.59K Historyczne maksimum: $ 0.00698404 $ 0.00698404 $ 0.00698404 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00096049 $ 0.00096049 $ 0.00096049 Dowiedz się więcej o cenie HatchyPocket (HATCHY) Tokenomika HatchyPocket (HATCHY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HatchyPocket (HATCHY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HATCHY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HATCHY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHATCHY tokenomikę, poznaj cenę tokena HATCHYna żywo! Prognoza ceny HATCHY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HATCHY? Nasza strona z prognozami cen HATCHY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HATCHY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.