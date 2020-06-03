Poznaj tokenomikę Hanbao (HANBAO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HANBAO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hanbao (HANBAO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HANBAO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Hanbao (HANBAO) / Tokenomika / Tokenomika Hanbao (HANBAO) Odkryj kluczowe informacje o Hanbao (HANBAO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Hanbao (HANBAO) Hanbao, the finless porpoise, marks a significant milestone in the conservation efforts for the Yangtze finless porpoise, a species critically endangered due to human activities in its natural habitat, the Yangtze River. Here's a concise history: Birth and Naming: Hanbao was born on June 3, 2020, in Wuhan, China, at an artificial breeding environment. This event was noteworthy because Hanbao is the first second-generation Yangtze finless porpoise to be born through artificial breeding, showcasing a potential path for species conservation. The name "Hanbao" was chosen through a public naming contest, reflecting the Chinese word for "hamburger" due to its phonetic similarity and as a playful nod, engaging public interest in conservation efforts. Hanbao, the finless porpoise, marks a significant milestone in the conservation efforts for the Yangtze finless porpoise, a species critically endangered due to human activities in its natural habitat, the Yangtze River. Here's a concise history: Birth and Naming: Hanbao was born on June 3, 2020, in Wuhan, China, at an artificial breeding environment. This event was noteworthy because Hanbao is the first second-generation Yangtze finless porpoise to be born through artificial breeding, showcasing a potential path for species conservation. The name "Hanbao" was chosen through a public naming contest, reflecting the Chinese word for "hamburger" due to its phonetic similarity and as a playful nod, engaging public interest in conservation efforts. Oficjalna strona internetowa: https://hanbao.fun/ Kup HANBAO teraz! Tokenomika i analiza cenowa Hanbao (HANBAO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hanbao (HANBAO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.85K $ 35.85K $ 35.85K Całkowita podaż: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Podaż w obiegu: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.85K $ 35.85K $ 35.85K Historyczne maksimum: $ 0.00458594 $ 0.00458594 $ 0.00458594 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Hanbao (HANBAO) Tokenomika Hanbao (HANBAO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hanbao (HANBAO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HANBAO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HANBAO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHANBAO tokenomikę, poznaj cenę tokena HANBAOna żywo! Prognoza ceny HANBAO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HANBAO? Nasza strona z prognozami cen HANBAO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HANBAO już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.