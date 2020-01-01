Poznaj tokenomikę Hachiko Sol (HACHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HACHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Hachiko Sol (HACHI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HACHI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Hachiko Sol (HACHI)

Celebrating the world's most loyal dog in crypto

Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan

Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide.

The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project.

Oficjalna strona internetowa: https://www.hachiko-token.com

Tokenomika i analiza cenowa Hachiko Sol (HACHI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hachiko Sol (HACHI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 69.26K
Całkowita podaż: $ 999.56M
Podaż w obiegu: $ 999.56M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 69.26K
Historyczne maksimum: $ 0.00424685
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Hachiko Sol (HACHI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Hachiko Sol (HACHI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HACHI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HACHI.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.