Giełda MEXC / Cena krypto / Gym Network (GYMNET) / Tokenomika / Tokenomika Gym Network (GYMNET) Odkryj kluczowe informacje o Gym Network (GYMNET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Gym Network (GYMNET) GYM NETWORK is a fully decentralized protocol operating on the Binance Smart Chain. It combines optimal yields with high rewards for its users and also provides an additional earnings mechanism through the built in affiliate system. Oficjalna strona internetowa: https://gymnetwork.io/ Kup GYMNET teraz! Tokenomika i analiza cenowa Gym Network (GYMNET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gym Network (GYMNET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Całkowita podaż: $ 499.24M $ 499.24M $ 499.24M Podaż w obiegu: $ 124.80M $ 124.80M $ 124.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.84M $ 10.84M $ 10.84M Historyczne maksimum: $ 1.9 $ 1.9 $ 1.9 Historyczne minimum: $ 0.00362167 $ 0.00362167 $ 0.00362167 Aktualna cena: $ 0.02171645 $ 0.02171645 $ 0.02171645 Dowiedz się więcej o cenie Gym Network (GYMNET) Tokenomika Gym Network (GYMNET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gym Network (GYMNET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GYMNET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GYMNET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGYMNET tokenomikę, poznaj cenę tokena GYMNETna żywo! Prognoza ceny GYMNET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GYMNET? Nasza strona z prognozami cen GYMNET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GYMNET już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.