Poznaj tokenomikę GroveCoin (GRV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GRV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GroveCoin (GRV) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GRV, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / GroveCoin (GRV) / Tokenomika / Tokenomika GroveCoin (GRV) Odkryj kluczowe informacje o GroveCoin (GRV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GroveCoin (GRV) Our Mission is to Create wealth, for all Grovers, by harnessing the opportunities of a secure, decentralized digital currency in an environmentally conscious way. By compensating nature for years of abuse, Grove will create a healthier, wealthier future for all. Our Mission is to Create wealth, for all Grovers, by harnessing the opportunities of a secure, decentralized digital currency in an environmentally conscious way. By compensating nature for years of abuse, Grove will create a healthier, wealthier future for all. Oficjalna strona internetowa: https://www.grovetoken.com/ Kup GRV teraz! Tokenomika i analiza cenowa GroveCoin (GRV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GroveCoin (GRV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 327.65K $ 327.65K $ 327.65K Całkowita podaż: $ 79.20M $ 79.20M $ 79.20M Podaż w obiegu: $ 74.45M $ 74.45M $ 74.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 348.55K $ 348.55K $ 348.55K Historyczne maksimum: $ 1.63 $ 1.63 $ 1.63 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00440086 $ 0.00440086 $ 0.00440086 Dowiedz się więcej o cenie GroveCoin (GRV) Tokenomika GroveCoin (GRV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GroveCoin (GRV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GRV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GRV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGRV tokenomikę, poznaj cenę tokena GRVna żywo! Prognoza ceny GRV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GRV? Nasza strona z prognozami cen GRV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GRV już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.