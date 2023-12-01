Tokenomika Grape (GRP)
Informacje o Grape (GRP)
GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem.
The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2.
Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet.
Tokenomika i analiza cenowa Grape (GRP)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Grape (GRP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Grape (GRP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Grape (GRP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów GRP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów GRP.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszGRP tokenomikę, poznaj cenę tokena GRPna żywo!
Prognoza ceny GRP
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GRP? Nasza strona z prognozami cen GRP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.