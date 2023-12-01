Poznaj tokenomikę Grape (GRP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GRP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Grape (GRP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GRP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Grape (GRP) / Tokenomika / Tokenomika Grape (GRP) Odkryj kluczowe informacje o Grape (GRP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Grape (GRP) GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet. GRP is the primary coin in the Grape Ecosystem. The Grape ecosystem is the first platform built to facilitate web4. By utilizing AI to bridge the gap between web3 and web2, it’s possible to offer the security and decentralization of web3 with the ease of use needed for mass adoption of web2. Notable features of Grape: 1.) VINE - Grape’s Distributed Ledger Technology (DLT) is capable of 700,000+ TPS 2.) ANNE - Grape’s AI neural network engine helps bridge gaps and speed up the creation of Smart Contracts and DApps. 3.) Decentralized Cloud Storage (DCS) - The system’s backbone to store files, making it possible for Grape to be the backbone of a decentralized internet. Oficjalna strona internetowa: https://grap3.com/ Biała księga: https://grap3.com/wp-content/uploads/2023/12/Grape-Presentation-V7.pdf Kup GRP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Grape (GRP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Grape (GRP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M Całkowita podaż: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 4.45M $ 4.45M $ 4.45M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Historyczne maksimum: $ 853.84 $ 853.84 $ 853.84 Historyczne minimum: $ 0.109301 $ 0.109301 $ 0.109301 Aktualna cena: $ 0.999871 $ 0.999871 $ 0.999871 Dowiedz się więcej o cenie Grape (GRP) Tokenomika Grape (GRP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Grape (GRP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GRP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GRP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGRP tokenomikę, poznaj cenę tokena GRPna żywo! Prognoza ceny GRP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GRP? Nasza strona z prognozami cen GRP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GRP już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.