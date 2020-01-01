Poznaj tokenomikę Good Games Guild (GGG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GGG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Good Games Guild (GGG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GGG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Good Games Guild (GGG) / Tokenomika / Tokenomika Good Games Guild (GGG) Odkryj kluczowe informacje o Good Games Guild (GGG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Good Games Guild (GGG) Good Games Guild is a Gaming Hub that aims to create the largest virtual world economy by sponsoring millions of play-to-earn gamers, investing in play-to-earn games along with their in-game assets, and building tools that will enhance the future of gaming and meta-verse. Oficjalna strona internetowa: https://goodgamesguild.com/ Kup GGG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Good Games Guild (GGG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Good Games Guild (GGG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 93.50K Całkowita podaż: $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 40.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 233.75K Historyczne maksimum: $ 16.86 Historyczne minimum: $ 0.00180044 Aktualna cena: $ 0.00230221 Dowiedz się więcej o cenie Good Games Guild (GGG) Tokenomika Good Games Guild (GGG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Good Games Guild (GGG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GGG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GGG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGGG tokenomikę, poznaj cenę tokena GGGna żywo! Prognoza ceny GGG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GGG? Nasza strona z prognozami cen GGG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GGG już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.