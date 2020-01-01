Poznaj tokenomikę Giggles (GIGGLES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GIGGLES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Giggles (GIGGLES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GIGGLES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Giggles (GIGGLES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Giggles (GIGGLES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 821.88K $ 821.88K $ 821.88K Całkowita podaż: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Podaż w obiegu: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 821.88K $ 821.88K $ 821.88K Historyczne maksimum: $ 0.00630719 $ 0.00630719 $ 0.00630719 Historyczne minimum: $ 0.00073222 $ 0.00073222 $ 0.00073222 Aktualna cena: $ 0.00082298 $ 0.00082298 $ 0.00082298 Dowiedz się więcej o cenie Giggles (GIGGLES) Tokenomika Giggles (GIGGLES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Giggles (GIGGLES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GIGGLES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GIGGLES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGIGGLES tokenomikę, poznaj cenę tokena GIGGLESna żywo! Prognoza ceny GIGGLES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GIGGLES? Nasza strona z prognozami cen GIGGLES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GIGGLES już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.