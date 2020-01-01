Poznaj tokenomikę GIGABRAIN (GIGA🧠) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GIGA🧠, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GIGABRAIN (GIGA🧠) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GIGA🧠, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / GIGABRAIN (GIGA🧠) / Tokenomika / Tokenomika GIGABRAIN (GIGA🧠) Odkryj kluczowe informacje o GIGABRAIN (GIGA🧠), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o GIGABRAIN (GIGA🧠) Outsmart AI, Win Crypto Rewards. Create unbreakable AI agents or challenge existing ones. Set up prize pools and watch others attempt to break your agent's defenses, or try breaking other creators' agents to claim their rewards. Successfully convince an agent to release its funds and claim the prize pool. Turn prompt engineering into a competitive game. Each attempt requires more skill as fees increase exponentially. Create puzzles that stand the test or solve them to earn rewards. Test your skills at GigaBrain.so 🧠 Oficjalna strona internetowa: https://www.gigabrain.so Tokenomika i analiza cenowa GIGABRAIN (GIGA🧠) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GIGABRAIN (GIGA🧠), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 25.48K Całkowita podaż: $ 555.77M Podaż w obiegu: $ 555.77M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 25.48K Historyczne maksimum: $ 0.006432 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika GIGABRAIN (GIGA🧠): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GIGABRAIN (GIGA🧠) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GIGA🧠, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GIGA🧠. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.