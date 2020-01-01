Tokenomika GIGABRAIN (GIGA🧠)

Tokenomika GIGABRAIN (GIGA🧠)

Odkryj kluczowe informacje o GIGABRAIN (GIGA🧠), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o GIGABRAIN (GIGA🧠)

Outsmart AI, Win Crypto Rewards.

Create unbreakable AI agents or challenge existing ones. Set up prize pools and watch others attempt to break your agent's defenses, or try breaking other creators' agents to claim their rewards. Successfully convince an agent to release its funds and claim the prize pool.

Turn prompt engineering into a competitive game. Each attempt requires more skill as fees increase exponentially. Create puzzles that stand the test or solve them to earn rewards.

Test your skills at GigaBrain.so 🧠

Oficjalna strona internetowa:
https://www.gigabrain.so

Tokenomika i analiza cenowa GIGABRAIN (GIGA🧠)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GIGABRAIN (GIGA🧠), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 25.48K
$ 25.48K$ 25.48K
Całkowita podaż:
$ 555.77M
$ 555.77M$ 555.77M
Podaż w obiegu:
$ 555.77M
$ 555.77M$ 555.77M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 25.48K
$ 25.48K$ 25.48K
Historyczne maksimum:
$ 0.006432
$ 0.006432$ 0.006432
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0$ 0
Aktualna cena:
$ 0
$ 0$ 0

Tokenomika GIGABRAIN (GIGA🧠): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki GIGABRAIN (GIGA🧠) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów GIGA🧠, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów GIGA🧠.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszGIGA🧠 tokenomikę, poznaj cenę tokena GIGA🧠na żywo!

Prognoza ceny GIGA🧠

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GIGA🧠? Nasza strona z prognozami cen GIGA🧠 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.