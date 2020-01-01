Poznaj tokenomikę GG (GGTK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GGTK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GG (GGTK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GGTK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o GG (GGTK) GGDApp is a gaming ecosystem and DApp that rewards players, developers and investors. GGDApp is a gaming ecosystem and DApp that rewards players, developers and investors. Oficjalna strona internetowa: https://ggdapp.com Tokenomika i analiza cenowa GG (GGTK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GG (GGTK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 86.50K $ 86.50K $ 86.50K Całkowita podaż: $ 46.80M $ 46.80M $ 46.80M Podaż w obiegu: $ 35.80M $ 35.80M $ 35.80M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 113.08K $ 113.08K $ 113.08K Historyczne maksimum: $ 2.61 $ 2.61 $ 2.61 Historyczne minimum: $ 0.00242453 $ 0.00242453 $ 0.00242453 Aktualna cena: $ 0.00241623 $ 0.00241623 $ 0.00241623 Dowiedz się więcej o cenie GG (GGTK) Tokenomika GG (GGTK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GG (GGTK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GGTK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GGTK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGGTK tokenomikę, poznaj cenę tokena GGTKna żywo! Prognoza ceny GGTK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GGTK? Nasza strona z prognozami cen GGTK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GGTK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.