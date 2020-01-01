Poznaj tokenomikę GENZAI by Virtuals (GENZAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GENZAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GENZAI by Virtuals (GENZAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GENZAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o GENZAI by Virtuals (GENZAI) GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts. The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space. Oficjalna strona internetowa: https://genzai.wtf Biała księga: https://docs.genzai.wtf/ Tokenomika i analiza cenowa GENZAI by Virtuals (GENZAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GENZAI by Virtuals (GENZAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 40.33K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 900.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 44.81K Historyczne maksimum: $ 0.00112793 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika GENZAI by Virtuals (GENZAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GENZAI by Virtuals (GENZAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GENZAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GENZAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGENZAI tokenomikę, poznaj cenę tokena GENZAIna żywo! Prognoza ceny GENZAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GENZAI? Nasza strona z prognozami cen GENZAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GENZAI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.