Poznaj tokenomikę GENIUS AI (GNUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GNUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę GENIUS AI (GNUS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GNUS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / GENIUS AI (GNUS) / Tokenomika / Tokenomika GENIUS AI (GNUS) Odkryj kluczowe informacje o GENIUS AI (GNUS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o GENIUS AI (GNUS) GNUS AI combines federated learning and decentralized GPU mining to create a secure, distributed, privacy-preserving AI/ML network. GNUS AI combines federated learning and decentralized GPU mining to create a secure, distributed, privacy-preserving AI/ML network. Oficjalna strona internetowa: https://gnus.ai Biała księga: https://www.gnus.ai/wp-content/uploads/2024/02/GNUS.AI-Whitepaper-v1.1.pdf Kup GNUS teraz! Tokenomika i analiza cenowa GENIUS AI (GNUS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GENIUS AI (GNUS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.81M $ 16.81M $ 16.81M Całkowita podaż: $ 15.19M $ 15.19M $ 15.19M Podaż w obiegu: $ 12.42M $ 12.42M $ 12.42M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.55M $ 20.55M $ 20.55M Historyczne maksimum: $ 45.26 $ 45.26 $ 45.26 Historyczne minimum: $ 0.377066 $ 0.377066 $ 0.377066 Aktualna cena: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Dowiedz się więcej o cenie GENIUS AI (GNUS) Tokenomika GENIUS AI (GNUS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GENIUS AI (GNUS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GNUS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GNUS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGNUS tokenomikę, poznaj cenę tokena GNUSna żywo! Prognoza ceny GNUS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GNUS? Nasza strona z prognozami cen GNUS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GNUS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.